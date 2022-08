16 idées cadeaux pour un ami qui a un chien

Vous ne savez pas comment nommer votre futur animal de compagnie? Pas de souci, on vous donne des idées avec ces 100 noms populaires pour un chien .

Vous voulez donner un style à votre petit compagnon? Achetez-lui ce bandana personnalisé. Simple et peu coûteux, vous pouvez même personnaliser le tissu avec des motifs, des mots ou des dessins.

10 / 16

ETSY CANADA

Collier avec le nom de son chien

Certaines personnes possèdent des accessoires avec leur propre nom ou ceux de leurs enfants… mais c’est aussi possible avec le nom de leur chien! Cet ensemble de colliers est joli, simple et rend honneur à votre compagnon. Vous avez le choix entre plusieurs couleurs et typographies. Vous pouvez même ajouter une trace de la patte de votre compagnon sur le collier.