Voici Osa, le chien qui détecte le cancer

Depuis, les preuves des capacités canines de détection de maladies comme les cancers de la vessie et de la prostate, le diabète et même la malaria n’ont fait que croître. Mais ce n’est pas à la portée de n’importe quel chihuahua, corgi ou beagle.

Hywel Williams et un collègue ont publié leur découverte dans The Lancet , une revue médicale très respectée. Et voilà que des amoureux des chiens du monde entier lui ont écrit pour lui faire part d’expériences semblables. Un homme de 66 ans dont le labrador était obsédé par une plaque eczémateuse sur sa cuisse gauche avait fini par consulter un médecin pour apprendre qu’il s’agissait d’un carcinome basocellulaire. Un dermatologue de Floride évoquait George, un schnauzer qu’il avait dressé, «devenu fou» en flairant un grain de beauté suspect sur la jambe d’un patient. C’était une tumeur maligne.

La patiente de 44 ans lui a dit que son chien Baby Boo, un croisement de border collie et de doberman, avait fait une fixation sur un drôle de grain de beauté qu’elle avait sur la cuisse gauche et qu’il le reniflait souvent, frottant son museau contre la jambe de sa maîtresse à travers son pantalon. Ce rituel quotidien s’était poursuivi plusieurs mois. Un jour, le chien avait essayé de mordre le grain de beauté, et sa maîtresse était allée chez son médecin. Le grain de beauté avait été excisé, et on avait constaté que c’était un mélanome malin.

En arrivant à l’hôpital du King’s College de Londres où il devait suivre une formation en dermatologie, Hywel avait été chargé de réviser tous les cas de mélanomes vus à l’hôpital au cours des 20 années précédentes. Un travail pénible, se rappelle-t-il, jusqu’à ce que, un après-midi, dans un dossier, il tombe sur une brève note qui disait simplement: le chien reniflait la lésion. Qu’est-ce que ça voulait dire? Le chien avait-il flairé le cancer? «J’ai téléphoné à la dame en question, se rappelle Hywel. Et nous avons eu la plus fascinante des conversations.»

«Les chiens perçoivent le monde par le nez, explique Marc Bekoff, professeur émérite d’écologie et de biologie de l’évolution à l’université du Colorado, à Boulder, aux États-Unis. C’est ainsi qu’ils s’informent sur ceux qui sont passés là avant eux, s’ils étaient joyeux ou tristes, si la femelle était en chaleur, s’ils étaient bien ou mal portants. Guidés par leur nez, ils reniflent d’abord et réfléchissent ensuite.»

Les chiens consacrent aussi beaucoup plus de ressources neuronales que les êtres humains au traitement et à l’interprétation des signaux olfactifs. À peine 5% de notre cerveau est réservé à l’odorat, contre 35% chez le chien, dont le nez, tout bien compté, se montre jusqu’à un million de fois plus sensible.

Tout commence par l’appareil olfactif du chien. Le nôtre n’en est qu’une pâle copie avec ses cinq millions de récepteurs, petites protéines capables de détecter les molécules odorantes, logés dans un recoin à l’arrière de notre cavité nasale, ce qui veut dire qu’une odeur doit remonter jusqu’au fond des narines. Chez le chien, la surface interne consacrée à l’odorat va des narines au fond de la gorge, et on estime qu’elle compte 30 millions de récepteurs olfactifs, 60 fois plus que celle de l’être humain.

«Je dis souvent que nos chiens détecteurs médicaux sont des comptables, poursuit Mme Otto. Ils adoreraient scruter un tableur et y trouver le chiffre mal placé. Ils aiment que tout soit parfaitement en ordre et en règle. Ils sont pointilleux.»

Les chiens détecteurs médicaux du centre sont plutôt des originaux aux intérêts limités. Dans la bouche de Cynthia Otto, ce sont des «âmes sensibles». Ils n’aiment pas les endroits bruyants et bondés comme les aérogares et les lieux des catastrophes naturelles.

Étape suivante, le dresseur propose des choix au chien. Par exemple, il placera des odeurs différentes dans des récipients identiques, mais une seule des deux mènera au clic et à la récompense quand le chien la flairera. Par la suite, le dresseur retient la récompense jusqu’à ce que le chien s’immobilise et le fixe des yeux quand il trouve le bon récipient.

Comme la plupart de ses camarades canins, Osa a été confiée au Penn Vet Working Dog Center par un éleveur à l’âge de deux mois. «Nous étudions leur hérédité et leur capacité de travail, dit Annemarie DeAngelo. Ils doivent descendre de chiens de travail, qui ont l’instinct de la chasse, non d’animaux de concours ou de compagnie.» Osa a d’abord suivi des leçons d’obéissance et pratiqué des exercices d’agilité (marcher sur une planche, monter sur une échelle, traverser un tas de gravats). Elle est vite passée à la détection d’odeurs.

Avec l’autorisation du Penn Vet Working Dog Center

L’entraînement

Osa possédait tout ce qu’il fallait pour être un excellent détecteur olfactif, mais rien ne garantissait qu’elle triompherait de la tâche la plus critique de toutes. Pour le savoir, Annemarie DeAngelo et son équipe l’ont placée devant une roue métallique fixe pourvue de multiples bras au bout desquels des récipients contenaient soit le plasma d’une femme atteinte d’un cancer ovarien métastatique soit le plasma d’un sujet en bonne santé. Quand Osa est passée devant le bon récipient, elle a tendu le museau et s’est immobilisée. Mme DeAngelo et ses collègues en ont pleuré de joie dans les bras les uns des autres.

«Vous ne savez pas d’avance si ça marchera, donc vous les entraînez, encore et encore, dit-elle. Et puis, vous placez le plasma d’un vrai cancer dans la roue en espérant que les chiens le reconnaîtront en ignorant les autres. Et ça a marché! Du premier coup! C’était bouleversant.»

Mais ce n’était que le début du parcours d’obstacles. Pour intégrer le superflair d’Osa dans un processus reproductible – un nez électronique – les chercheurs devaient déterminer ce à quoi Osa et ses camarades réagissaient. Annemarie DeAngelo dit que les échantillons de sang qu’elle a employés pour entraîner ses chiens contenaient des centaines de composés volatils et que n’importe lequel pourrait attirer l’attention du chien. Voilà pourquoi l’équipe du centre Penn comprend non seulement les physiciens et ingénieurs qui conçoivent l’instrumentation électronique, mais également des chimistes pour déterminer l’odeur de calibrage à utiliser. Ils ont fractionné des échantillons cancéreux en composants de plus en plus petits, qu’ils ont présentés ensuite aux chiens afin de savoir lesquelles de ces centaines de molécules aromatiques attiraient leur attention.

L’appareil est entraîné selon le même principe. Les ingénieurs ont commencé par lui présenter deux échantillons différents composés de diverses molécules aromatiques et se sont assurés que la machine opérait la distinction. Ils ont ensuite retiré une molécule aromatique à la fois pour lui apprendre à distinguer des différences de plus en plus subtiles et difficiles à détecter.

