Les chiens les plus faciles à dresser et à rendre obéissants

Les chiots bien éduqués sont les chiens les plus faciles à dresser. Voici 11 races de chiens qui sont plus réceptives aux consignes d’obéissance.

Chiens faciles à dresser

Les chiens font partie des animaux de compagnie les plus appréciés. Mais toutes les races de chien ne sont pas faciles à dresser et s’ils développent un comportement problématique, ils peuvent devenir une grande source de stress. Un chien qui n’apprend pas les bases de l’obéissance peut avoir des comportements indésirables, comme aboyer, tirer sur la laisse, détruire des objets dans la maison et ne pas bien socialiser avec les gens ou les autres animaux. C’est l’une des principales raisons qui explique que de nombreux animaux sont abandonnés dans les refuges pour animaux, quand leurs propriétaires ne sont plus en mesure de s’en occuper.

Un bon dressage est essentiel pour tout animal de compagnie, qu’il s’agisse du compagnon de la famille, de chiens d’assistance, de chiens de soutien émotionnel ou de chiens de garde. «Votre chien doit connaître l’obéissance de base», croit Courtney Briggs, dresseuse canine. « »Assis », « reste », « viens », « couché » sont toutes des commandes cruciales que vous devez maîtriser avant d’amener votre chien dans des environnements inconnus avec des gens qu’il ne connaît pas pour pratiquer des activités qui lui sont inconnues», ajoute-t-elle.

Si vous envisagez d’adopter un nouvel animal de compagnie, considérez d’abord quelles races de chien sont les plus facile à dresser. L’instinct et l’intelligence jouent tous deux un rôle dans la capacité de dressage d’un animal. Certaines races ont été élevées pendant des centaines d’années pour faire des activités spécifiques, comme les chiens d’élevage, et il est difficile d’empêcher un chien de faire ce qu’il est instinctivement censé accomplir. Toutefois, avec une formation régulière, n’importe quel chiot – des races de chiens les plus intelligentes aux plus bêtes – peut apprendre les bases nécessaires. Alors trouvez un bon dresseur canin et inscrivez votre pitou quand il est encore très jeune.

Avec un renforcement positif, vos nouveaux chiots deviendront des membres obéissants et saurons rendre heureuse toute votre famille. Il est essentiel de vous rappeler que quelle que soit la race, entraîner un chiot prend du temps, de la constance et de la patience, note Rob R. Jackson, co-fondateur et PDG d’une compagnie américaine d’assurance médicale pour chiens et chats. Évidemment, les petites gâteries ne sont pas à omettre non plus.

