Ittai/Shutterstock

Nous travaillons parfois avec des vendeurs dépourvus d’éthique

De nombreuses animaleries achètent hamsters, cochons d’Inde, lapins et autres petits animaux chez des grossistes qui élèvent les animaux dans de grands bâtiments. Or, des enquêtes sous couverture ont révélé les abus dont ils étaient victimes dans certaines de ces installations. L’an dernier, aux États-Unis, un grossiste qui approvisionnait des animaleries a été accusé de cruauté envers les animaux après que le PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a rendu publique une vidéo où l’on voyait des animaux congelés vivants, privés d’eau et entassés dans des lieux surpeuplés et insalubres. (Les animaleries ont coupé tout lien avec cette entreprise.)

