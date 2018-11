Décodez les expressions faciales chez le chien

Personne ne remet en cause le lien particulier qui vous unit à votre meilleur ami poilu… mais savez-vous lire les expressions faciales chez le chien? Qu’est-il en train de vous dire? Voici un petit guide pour vous aider à y voir plus clair.

Ce regard expressif

Voici un exemple parfait de dichotomie entre un regard homme-chien et chien-chien. Entre deux toutous, un regard soutenu est signe d’agressivité selon les experts de Wag. Entre humains, c’est une partie intégrante de notre communication, et c’est aussi vrai avec le chien. Celui-ci a bien compris cette mécanique, et s’en sert pour gagner l’approbation et montrer l’amour envers son maître.

