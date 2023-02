20 races de chiens aux oreilles pointues (que vous devez voir!)

Ils ont été élevés à l’origine comme compagnons pour les femmes nobles. On les aperçoit dans les peintures d’artistes européens renommés tels que Rembrandt, Goya et Toulouse-Lautrec. Jetez donc un oeil aux peintures des chiens de la famille royale à travers l’histoire .

Ces chiots pèsent environ 2 à 5 kg et sont connus pour leur nature amicale ainsi que pour être l’une des races de chiens les plus intelligentes.

Les oreilles d’un épagneul nain continental sont à la fois pointues et poilues, ce qui leur confère une place de choix sur notre liste des chiens les plus mignons aux oreilles pointues.

Samoyède

Obsédé par les gros chiens pleins de poils? Vous allez adorer le samoyède. Ces chiots ressemblent à des ours et ont des oreilles épaisses et triangulaires avec de beaux yeux brillants.

Ils mesurent entre 48 et 58 cm et ont une démarche gracieuse et décontractée. Leur sourire perpétuel les empêche de baver (et donc de ne pas avoir des glaçons sur les babines).