La passion de la reine Elizabeth pour les corgis

Que ferait la reine sans ses corgis ? Monarque qui détient le plus long règne de l’histoire britannique, elle a visiblement une affinité pour la race des Welsh Corgi Pembroke. La reine Elizabeth a possédé plus de 30 corgis en 70 ans. (Cela a commencé avant même son mariage avec le Prince Philip !)

La famille royale britannique a toujours eu des chiens, mais la reine Elizabeth s’identifie particulièrement aux siens. Le lien indissoluble de cette femme et de ses chiens remonte à 1933, lorsque ses parents ont adopté Dookie, le premier corgi de la famille royale. Elle a reçu en cadeau sa propre chienne, Susan, à 18 ans. C’était en 1944. Susan l’a accompagnée pendant son voyage de noces, et lui a donné deux chiots en 1949. C’est ainsi qu’a commencé la lignée royale des corgis qui a produit 14 générations de chiens.

Ils sont devenus les compagnons personnels de la reine, qui s’en occupe et les gâte. Ses corgis ont leur propre chambre et mangent des repas préparés pour eux par un chef. En plus de l’affection infinie que la reine a pour eux et qu’elle reçoit de cette « famille », il y a une raison pratique à la présence de ces chiens. Ils permettent à la reine, comme à tout propriétaire de chiens, de casser la glace avec des étrangers en parlant de leurs animaux favoris. En plus, les promenades quotidiennes et les repas des corgis sont une forme de thérapie pour elle, nous rapporte Vanity Fair.

Mais le palais de Buckingham ne fait plus écho aux aboiements et aux couinements des nombreux chiens de la reine. Les derniers survivants des corgis royaux sont Holly et Willow. Après leur naissance, la reine Elizabeth a cessé d’en faire l’élevage.

