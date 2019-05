Dressage de chiot: les 8 premières choses à lui enseigner

Le dressage de votre chiot vous permet de développer une belle relation avec lui. Cessez de lui faire des câlins et assurez-vous qu’il apprenne les compétences essentielles suivantes.

Entraînez-le à utiliser sa cage

Amenez votre chiot à passer du temps dans sa cage à chien : c’est excellent pour l’habituer à la maison et à la propreté. Lorsque votre chiot se sera ajusté à son nouvel horaire, il saura reconnaître le moment des pauses pipi et de l’heure de se coucher, ce qui vous facilitera la vie. Diana Lipari, qui élève des beagles et participe aux expositions de l’American Kennel Club, recommande ceci aux propriétaires d’un premier chiot : « Beaucoup de gens font l’erreur de croire que lorsque leur chien aura six mois, ils pourront le laisser aller librement dans la maison. Tout seul à la maison, il va s’ennuyer; il aura besoin de faire quelque chose… mordre et détruire le canapé, par exemple. C’est bon qu’il apprenne à aimer sa niche (cage à chien), qui est en fait sa maison. Donnez-lui une récompense chaque fois qu’il y entre et déposez-lui parfois sa nourriture dans sa niche. Il va l’aimer, car elle sera réconfortante pour lui. Vous pouvez l’y laisser chaque fois que vous sortez, à condition que ce ne soit pas pendant des heures. »

