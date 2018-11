Animaux

Animaux familiers : record de longévité

On dit que la vieillesse nous surprend de façon insidieuse et silencieuse. En termes de longévité toutefois, certains animaux domestiques déjouent sans nul doute toutes les probabilités. En voici quelques uns qui ont vécu au delà de toute espérance. Connaissez-vous un animal de compagnie qui a vécu plus longtemps?

1 / 13 Chendongshan/Shutterstock Ces gentils représentants du monde des animaux familiers ont atteint un record difficile à battre! Pour rendre hommage à ces compagnons à quatre pâtes qui partagent nos vies, lisez les histoires de ces animaux de compagnie exceptionnels.

2 / 13 Kerrie T/Shutterstock Le chien le plus âgé Bluey, un chien de berger d’Australie, a remporté le prix du chien le plus âgé jamais enregistré. À la fin des années 1930, Bluey fut déclaré le chien le plus âgé de la ville de Victoria et il remporta finalement le titre mondial de cette catégorie. Né le 7 juin 1910 et ayant vécu 29 ans, 5 mois et 7 jours (environ 129 ans en années chien), il semblerait que Bluey ait consommé toute sa vie un régime composé de kangourous et d’émeus. Des rapports indiquent que Chanel, un teckel femelle à poil dur, détient le record de longévité, ayant atteint l’âge vénérable de 21 ans. Dans les dernières années toutefois, des douzaines de chiens ont été sélectionnés pour le prestigieux titre de chien le plus âgé du monde, comme c’est le cas par exemple de Bramble (27 ans), originaire de Bridgewater, Somerset, Jerry (26 ans) et Jip (25 ans). La durée de vie habituelle des chiens diffère grandement d’une race à l’autre mais pour la plupart d’entre eux, elle varie de 10 à 13 ans. Il est parfois difficile de punir son chien, même lorsque celui-ci multiplie les bêtises. Voici 7 signes que vous l’aimez (peut-être) trop!