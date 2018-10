Énorme ou minuscule, l’œil vif ou la queue en panache, obéissant ou espiègle, chaque animal de compagnie a des traits qui le rendent unique. Nous avons demandé à nos lecteurs et lectrices de nous raconter pourquoi le leur devrait figurer parmi les meilleurs au pays. Voici quelques-unes de leurs histoires.

1 / 11

Nikki Saltz

Hero

J’ai adopté un chien à l’époque où je me rétablissais d’un trouble rare de la circulation – marcher plus de 10 minutes m’était difficile. Comme c’était mon premier animal, j’ai demandé au refuge qu’il ne soit pas grand, ni agressif ni trop énergique. Hero est arrivé quelques jours plus tard – un chien tout dépenaillé de 22 kg trouvé dans la rue, aux îles Caïman. Il attaquait tout ce qui le faisait se sentir vulnérable, son imprévisibilité m’effrayait et j’ai souvent voulu le ramener au refuge. Pourtant, chaque fois que cette idée me traversait l’esprit, il s’ouvrait davantage, comme pour dire « donne-moi juste un peu plus de temps ». Finalement, sa confiance en moi a grandi et nous avons surmonté nos peurs ensemble. Pendant ma maladie, je n’aurais jamais pensé marcher trois heures par jour. Quant à l’agressivité de Hero, elle est désormais presque totalement maîtrisée. Après deux ans, il a commencé à s’approcher pour réclamer de l’affection. Tout ce dressage, ces larmes et ce stress en valaient la peine. Il n’y a personne au monde que j’aime autant que mon chien – il est vraiment mon héros.

–Nikki Saltz, Toronto, Ontario

Lisez ces 12 choses à savoir avant d’adopter un chien de refuge.