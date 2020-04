Quoi faire avec des coquilles d’œufs: 7 trucs inusités

6 / 7

Szasz-Fabian Jozsef/Shutterstock

Éloignez les limaces en utilisant des coquilles d’oeufs

Broyez des coquilles d’œufs et éparpillez-les (dans le jardin) autour des plants de légumes et de fleurs pour éloigner les herbivores voraces, tels que les limaces, les escargots et les vers gris, et ce, sans faire usage de pesticides. L’odeur des œufs éloignera aussi les cerfs.