Manger de la moisissure accidentellement: qu’est-ce qui arrive?

Donenko Oleksii/Shutterstock

Qu’est-ce que la moisissure?

Les moisissures sont des champignons microscopiques qui peuvent se développer sur le bois, le papier, les tapis, les aliments et les matériaux de construction comme l’isolation. Partout où il y a de l’humidité et de l’oxygène, la moisissure peut se développer, y compris votre ancien matelas! Autrement dit, toutes les moisissures ont besoin d’eau ou d’humidité pour se développer. Voici donc comment éliminer la moisissure de votre foyer.

Il existe plus de 300 000 espèces de champignons selon le Département de l’agriculture des États-Unis. C’est pourquoi, par exemple, l’apparence d’un pain moisi peut différer grandement de celle de viandes périmées, explique la gastro-entérologue Elena Ivanina.

Contrairement aux bactéries, vous n’avez pas besoin d’un microscope pour voir les moisissures, car elles se développent par cellules extrêmement nombreuses. Règle générale, elles sont constituées de «racines» qui pénètrent profondément dans la nourriture et de spores à l’extrémité supérieure de ces tiges. Ces corpuscules ont une variété de couleurs – et de textures – quasi-infinie. La prolifération des moisissures dépend également de la température et de la source d’alimentation organique. La moisissure envoie ses spores partout, lesquels peuvent demeurer dormant pendant plusieurs années.

«Si vous ramassez le pappus d’un pissenlit (les boules blanches) et soufflez dessus, les graines se disperseront dans l’air, et formeront à nouveau des pissenlits quelque temps plus tard. Les spores de moisissure voyagent de la même manière, d’un endroit à l’autre, contaminant les produits et causant leur détérioration», déclare Robert Gravani, professeur et directeur du programme national de bonnes pratiques agricoles au Collège d’agriculture et des sciences de la vie de l’Université de Cornell à New York. Voici 14 polluants à surveiller pour purifier l’air de votre maison.

La moisissure se développe mieux dans des environnements chauds et humides, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne peut pas se former dans votre réfrigérateur. Les moisissures tolèrent également mieux les agents de conservation, tels que le sel et le sucre, que la plupart des autres envahisseurs alimentaires. «Ce sont des créatures assez copieuses», souligne Gravani.

