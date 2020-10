Les 10 pires erreurs en cuisine et comment les rattraper

7 / 10

Le boeuf carbonisé

C’est une question de présentation, dit John DeShelter, professeur et chef de cuisine au Culinary Institute of America. Frottez-le avec un mélange de poivre, de poudre de chili et d’ail, puis présentez-le comme « noirci ». Ou découpez-le en lamelles et utilisez-le dans les sautés, les salades ou les fajitas.