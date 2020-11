Maison: 7 choses à ranger à l’envers

4 / 7

Bouteilles de vin

On ne les met pas complètement tête en bas. Mais, les bouteilles de vin font partie malgré tout de cette liste parce qu’il ne faut pas les ranger debout. Selon le site winespectator.com, il faut garder les bouteilles de vin à l’horizontale. Dans cette position, le bouchon qui est alors en contact avec le vin reste humide. Ainsi, il ne sèche pas et ne laisse pas rentrer d’air, ce qui fait que le vin ne s’oxyde pas. Cela empêche aussi l’accumulation de sédiments dans le goulot de la bouteille et les fuites, deux choses qui pourraient se produire si on mettait la bouteille à l’envers.