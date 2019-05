Trucs cuisine

5 mauvaises habitudes en cuisine à changer

Ces 5 mauvaises habitudes en cuisine vous privent de nutriments essentiels et vous poussent à manger trop. Elles peuvent même vous rendre malade.

1 / 5 kungverylucky/Shutterstock Faire bouillir les légumes Cuire les légumes dans l’eau entraîne une perte importante de vitamine C et d’acide folique. Le brocoli, par exemple, perd environ 33 % de sa vitamine C. « Les vitamines solubles dans l’eau se dissolvent, explique Nishta Saxena, diététiste à Toronto. Si vous ne les consommez pas dans une soupe, par exemple, vous perdrez les nutriments. » Évitez de commettre ces erreurs qui ruinent tous les bienfaits de vos aliments.

2 / 5 MAHATHIR MOHD YASIN/Shutterstock Rincer le poulet cru Bien que vos vieux livres de recettes préférés recommandent de laver un poulet avant de le rôtir, cela s’accompagne de risques pour la santé. Nettoyer une volaille à l’eau du robinet peut bien sûr éliminer une partie des bactéries (dont la salmonelle et la campylobactérie, qui provoquent diarrhée, fièvre et vomissements), mais cela peut aussi les propager dans votre cuisine – jusqu’à près d’un mètre de l’évier. « Des gouttelettes tombent de vos mains sur les comptoirs et même sur le plancher, ce qui peut être inquiétant si vous avez des enfants en bas âge », conclut Nishta Saxena. Pour votre sécurité, faites l’économie du rinçage et lavez-vous soigneusement les mains après avoir apprêté votre volaille. Empruntez ces astuces au cuisinier Mark Bittman pour gagner du temps.