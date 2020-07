Comment faire sa crème glacée maison sans sorbetière

DAN ROBERTS/TASTE OF HOME

La crème glacée fait partie des petits plaisirs de la vie. Sa douceur à la fois fraîche et onctueuse peut se marier à une infinité d’ingrédients. Amateur de crème glacée, découvrez le bonheur absolu avec cette recette de crème glacée maison, à réaliser sans sorbetière avec seulement quatre ingrédients. De plus, cette recette ne requiert aucune habileté ni accessoire coûteux particulier. Il suffit d’avoir un congélateur et un peu de temps libres pour profiter de ce véritable péché mignon.

N’hésitez pas à tester cette délicieuse recette de crème glacée à la rhubarbe.

Suivez ces étapes faciles pour réaliser votre propre crème glacée maison à la vanille.

Ingrédients:

500 ml (2 tasses) de crème à fouetter

500 ml (2 tasses) de crème moitié-moitié

210 g (1 tasse) de sucre

10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille

Durée: 3h30

Étape 1: préparer le contenant

Mettez au congélateur un bol (ou un moule) acier inoxydable, vide et peu profond, de 13 × 9 po (33 x 23 cm). Évitez le verre ou les matériaux peu résistants.

DAN ROBERTS/TASTE OF HOME

Étape 2: mélanger

Dans un grand bol, mixez tous les ingrédients jusqu’à ce que le sucre soit bien incorporé.

Conseil de la cuisine laboratoire: pour obtenir une texture plus onctueuse, assurez-vous que le sucre est totalement dissous avant de mettre le mélange au congélateur.

DAN ROBERTS/TASTE OF HOME

Étape 3: congeler

Versez la mixture dans le récipient refroidi et déposez-le au congélateur de 20 à 30 min. Lorsque les rebords commencent à geler, ressortez la préparation et mixez avec un mélangeur à main. Le fractionnement de la crème glacée accentue son côté moelleux et crémeux. Prenez bien votre temps.

DAN ROBERTS/TASTE OF HOME

Étape 4: remettre au congélateur

Replacez le contenant au congélateur. Ressortez la crème glacée toutes les 30 min, à quatre ou cinq reprises, et battez-la encore, jusqu’à ce qu’elle soit totalement prise. Si elle devient trop dure, faites-la ramollir au frigo pour la mélanger à nouveau avant de la recongeler. Elle deviendra ainsi plus onctueuse et homogène.

Conservez la crème glacée dans un contenant à congélation couvert jusqu’au moment de la servir.

Vous ne pourrez pas résister face à ces biscuits à la crème glacée décadents.

DAN ROBERTS/TASTE OF HOME

Maintenant que vous maîtrisez la technique, essayez ces crèmes glacées maison exceptionnelles qui surpassent tout ce qui se trouve dans le commerce: