Œufs pochés aux asperges et à l’estragon

Verser 7cm (3po) d’eau bouillante dans une casserole à hauts bords et porter à ébullition. Ajouter les asperges et faire cuire sans couvercle de 2 à 4 minutes, ou jusqu’à ce qu’elles soient d’un vert brillant. Retirer et refroidir dans l’eau glacée. Égoutter et éponger.