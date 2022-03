Bol nutritif d’inspiration méditerranéenne

Astuce de diététiste

Ariane Foutier, Dt.P., est diététiste chez les Producteurs laitiers du Canada.

Pour avoir une alimentation durable, il faut notamment choisir des aliments locaux, produits au Canada et peu transformés, lorsque possible. Avec cette recette, démontrez votre engagement envers l’environnement en achetant des fromages canadiens ainsi que des légumes et des grains produits localement. Et vous aurez l’esprit tranquille, sachant que la production laitière canadienne n’est responsable que de 1% des émissions totales de gaz à effet de serre du pays.

En prime, cette recette permet de réduire le gaspillage, puisque les restes peuvent être emportés pour le dîner!!

Source de la recette: Moisdelanutrition2022.ca