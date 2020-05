Barres d’avoine à la rhubarbe

Dans une grande casserole, mélanger la rhubarbe, ½ tasse de cassonade, 3 cuillères à soupe d'eau et le jus de citron. Porter à ébullition. Réduire le feu à température moyenne. Cuire et remuer pendant 4-5 minutes ou jusqu'à ce que la rhubarbe soit tendre.

Ajouter la fécule de maïs et l'eau restante et mélanger jusqu'à consistance lisse. Incorporer graduellement la rhubarbe au mélange. Porter à ébullition et cuire en remuant pendant 2 minutes, ou jusqu'à ce que le mélange épaississe. Retirer du feu et mettre de côté.