Le chou rouge doit sa brillante couleur à des antioxydants puissants appelés anthocyanines , qui aident à prévenir le durcissement des artères et peut-être même le diabète et des maladies neurologiques. Selon l’Agricultural Research Service américain, les anthocyanines pourraient aussi protéger contre le cancer et améliorer les fonctions cérébrales .

Les meilleurs aliments santé, particulièrement pour les hommes

Brocoli

Selon le Réseau canadien du cancer de la vessie (Canadian Bladder Cancer Network), le cancer de la vessie est le cinquième cancer le plus fréquent chez les hommes (et le douzième le plus répandu chez les femmes). Les recherches démontrent que le brocoli et ses cousins crucifères comme le chou-fleur, le chou de Bruxelles, le chou et le bok choy, peuvent réduire le risque de divers cancers, dont celui de la vessie. Ces légumes sont riches en sulforaphane et en d’autres isothiocyanates actifs. Ces composés aident à éliminer non seulement les carcinogènes – surtout ceux qui sont créés lors de la cuisson de la viande grillée ou frite – avant qu’ils n’endommagent les cellules, mais peuvent également réparer les dommages cellulaires qui pourraient conduire à la croissance d’une tumeur. De plus, ces composés des légumes ralentissent la croissance des cellules cancéreuses.

Edamame

Si votre homme est comme la plupart des hommes âgés de plus de 50 ans, il a sûrement du mal à aller aux toilettes. Ce problème pourrait être lié à une hypertrophie de la prostate ou, comme les médecins l’appellent, l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP). Les aliments de soya sont une bonne source d’isoflavones, qui aident à prévenir le grossissement de la prostate en bloquant la 5-alpha réductase. Encouragez-le à consommer des aliments de soja entiers comme l’edamame, le tofu, le lait de soja et le yaourt de soja; ils contiennent plus d’isoflavones que les produits transformés comme la viande de soja. Manger quelques portions de produits de soja par semaine est un bon objectif pour lui.

Huîtres

Chez les hommes, une quantité faible de spermatozoïdes et des nageurs lents sont les causes les plus fréquentes d‘infertilité. Un taux bas de zinc rime avec un taux faible de spermatozoïdes, moins de mouvements vers le col de l’utérus (pour féconder), moins de sperme, et même l’infertilité. Même si la nourriture ne peut pas résoudre tous les problèmes de fertilité, elle peut aider à améliorer les chances de fécondité de votre homme. En ce sens, les hommes peuvent ajouter des aliments riches en zinc à leur alimentation, comme les huîtres.

Pommes de terre cuites

Selon l’American Heart Association, les hommes sont plus à risque d’hypertension artérielle que les femmes jusqu’à l’âge de 45 ans. Heureusement, l’un des moyens les plus faciles pour l’éviter est d’apporter des changements très simples à l’alimentation de votre homme. Bien sûr, vous avez déjà entendu que manger moins de sel peut réduire la pression artérielle, mais ce qui est tout aussi important est l’augmentation de la quantité de potassium qu’il consomme. Pour aider à réduire sa tension artérielle, conseillez-lui de manger plus d’aliments riches en potassium comme les patates, les bananes et les raisins. Les pommes de terre cuites sont particulièrement riches en potassium; elles en contiennent plus de 1000 milligrammes chacune. Faites-lui oublier la crème sure ou le beurre en mettant sur la table à manger de la margarine non hydrogénée. Il réduira ainsi sa tension artérielle et son taux de cholestérol.

Tomates

Pour les hommes vivant dans les sociétés occidentales, le cancer de la prostate peut sembler inévitable. Il est en fait le type de cancer le plus commun chez les hommes. Mais il est possible de réduire considérablement son risque de cancer – et ralentir sa progression s’il en est atteint – simplement en apportant des changements modérés dans son alimentation. Au Health Professionals Follow-Up Study, une étude en cours sur les habitudes de vie et les habitudes alimentaires de 50 000 hommes démontre que ceux qui ont mangé au moins deux portions de sauce tomate par semaine ont réduit leur risque de cancer de la prostate de 23 %. Un antioxydant appelé lycopène – il donne aux tomates leur couleur rouge – contribue à prévenir le cancer de la prostate ou à ralentir sa croissance. Le lycopène (un membre de la famille des caroténoïdes, comme le bêta-carotène) empêche les radicaux libres d’endommager les cellules, tout en protégeant l’ADN. Les dommages à l’ADN peuvent rendre des cellules saines cancéreuses. Certaines recherches suggèrent que le lycopène, dans environ deux portions quotidiennes de sauce ou de jus de tomate, réduit les dommages à l’ADN de 28 %. Encouragez-le à consommer une demi-tasse (125 millilitres) de tomates cuites deux fois par semaine.