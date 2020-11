6 graines saines à consommer chaque jour

3 / 7

AFRICA STUDIO/SHUTTERSTOCK

Les graines de chanvre

«Les graines de chanvre sont très nutritives et sont une excellente source de protéines complètes, explique-t-elle. Elles contiennent beaucoup de fibres bénéfiques pour la santé cardiaque et gastro-intestinale.» Elles favorisent la santé de la chevelure et la croissance de la peau grâce aux acides gras oméga-3 et oméga-6. Les oméga-3 diminuent aussi l’inflammation et améliorent la santé du système cardiovasculaire et du cerveau. De plus, ces graines renferment des phytostérols, un composé d’origine végétale, qui fait diminuer les niveaux de cholestérol. Mais ne vous inquiétez pas des rapports qui existent entre le chanvre et la marijuana. Même si les deux plantes font partie de la famille des cannabinacées, le chanvre ne contient pas de THC, l’élément actif de la marijuana, et vous ne planerez pas si vous consommez du chanvre.

Comment les utiliser: Sarah Remmer affirme que les graines et l’huile de chanvre comportent beaucoup de gras polyinsaturés bons pour le cœur. Servez-vous-en dans les salades ou les smoothies aux fruits. Elles sont aussi idéales avec les aliments cuits au four, le lait frappé, le yogourt et les céréales. Et elles ne comptent pas de gluten.

Les graines de chanvre font partie des aliments qui contiennent plus de protéines qu’un œuf.