5 bienfaits de l’avocat, si vous en mangez tous les jours

Comme vous le savez, les bienfaits de l’avocat ne s’arrêtent pas à son goût remarquable. Voici 5 bonnes choses qu’il peut faire pour votre cœur, votre esprit et votre peau.

1 / 6

New Africa/Shutterstock

Le Dr Frank Lipman, dont les livres sont sur la liste des best-sellers du New York Times, dit ceci : « les avocats sont un aliment miracle et je vous encourage à vous en régaler plusieurs fois par semaine ». Ils sont faciles à apprêter dans vos smoothies, en guacamole, et de bien d’autres façons.

Testez nos meilleures recettes pour apprêter l’avocat :