Ce qui arrive à votre corps quand vous mangez du chocolat

Les bienfaits du chocolat se révèlent dès la première bouchée. Oui, le chocolat est savoureux. Il contient plus de 600 composés aromatiques, selon une étude publiée dans Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety! Mais en plus de ravir vos papilles gustatives, le fait de manger du chocolat peut stimuler différentes parties du corps: notamment le cerveau et la peau!

WEBPHOTOGRAPHEER/ISTOCK

Avantages immédiats de manger du chocolat

Les avantages du chocolat noir se montrent juste après que vous ayez pris votre première bouchée, lance Lee Berk, chercheur à l’Université de Loma Linda qui étudie les avantages du chocolat. «Les études que nous avons effectuées sur des sujets humains mesurent les ondes cérébrales après la consommation d’une moitié de barre de chocolat noir à 70% de taille standard», explique le docteur Berk. «Les effets se poursuivent pendant une période de deux heures après la consommation, et nous avons des recherches en cours pour étudier la quantité de chocolat noir à consommer par rapport au nombre et à la quantité d’avantages.»

Ceci est dû à la sérotonine et à la dopamine, des substances chimiques du cerveau. Selon les recherches du British Journal of Clinical Pharmacology, lorsque vous mangez du chocolat, leurs niveaux augmentent et modifient votre humeur lorsque le cacao est absorbé dans le sang. La diététiste Carol Aguirre explique que le chocolat contient de la phényléthylamine, un composé surnommé la «drogue de l’amour», car il peut créer un bourdonnement cérébral similaire à l’amour, dit-elle.

Bien que vous aimiez tous les types de chocolat, certains types ont de meilleurs effets sur le corps que d’autres, note la neurochirurgienne Darlene Mayo. Le chocolat noir qui contient au moins 85% de cacao augmente spécifiquement vos niveaux de sérotonine et de dopamine, ce qui diminue l’anxiété et les sentiments dépressifs, ajoute-t-elle. Le chocolat blanc augmente également le niveau de dopamine dans le cerveau, bien qu’il ne soit pas aussi efficace que son homologue noir.

Bénéfices à long terme de manger du chocolat

Les flavanols qui stimulent l’humeur peuvent également jouer un rôle dans les bienfaits à long terme du chocolat, selon le médecin Anandhi Narasimhan. Manger des quantités modérées de chocolat peut réduire l’inflammation, baisser les taux de glycémie et diminuer les niveaux de mauvais cholestérol (lipoprotéines de faible densité), explique le docteur Narasimhan.

Le docteur Berk ajoute que le chocolat bonifie la communication entre les cellules du cerveau, ce qui améliore la mémoire. Il peut aussi améliorer le flux sanguin vers le cerveau, le cœur et les poumons, entraînant une baisse de la pression artérielle, pour une période de deux heures – et une baisse continue lorsque la consommation de cacao est constante tout au long de la journée, note-t-il. De plus, selon le docteur Berk, le chocolat peut aider à inhiber les enzymes digestives, à réduire les fringales et à contrôler le poids.

Le chocolat noir est unique

Les avantages du chocolat noir ne s’appliquent pas nécessairement aux autres friandises! Les collations sucrées fournissent également une augmentation rapide de l’énergie et des émotions de bien-être, mais le chocolat noir diffère puisqu’il contient très peu de sucres supplémentaires. Le chocolat a donc une meilleure valeur nutritionnelle globale, notamment en raison des antioxydants du cacao, explique le docteur Berk.

Cette puissante source d’antioxydants offre certains avantages pour votre peau, selon la dermatologue Ava Shamban. Trop de chocolat sucré, de toute manière, pourrait contribuer à des éruptions cutanées, dit-elle.

Carol Aguirre note également que le chocolat contient quand même des calories, du sucre et des matières grasses, et abuser des bonnes choses pourrait être mauvais. Le docteur Berk conseille de délaisser les barres de chocolat «bon marché» souvent plus sucrées et d’investir dans du chocolat contenant plus de 70% de cacao.