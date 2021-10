15 mythes sur l’épicerie qui vous font gaspiller de l’argent

3 / 15 ViDI Studio/Shutterstock Mythe: peu importe le jour de la semaine où vous magasinez Bravo à celles et ceux qui vont à l’épicerie les fins de semaine et font tous leurs achats en une seule fois. Toutefois, si vous cherchez à économiser de l’argent, vous voudrez peut-être reconsidérer votre petite routine. Les produits à courte durée de conservation (comme la viande et les produits laitiers) sont généralement mis en vente en milieu de semaine. De plus, vous trouverez davantage de rabais en fin de journée, car les magasins doivent souvent se débarrasser des denrées périssables. Certains experts recommandent même de faire les courses le mercredi soir. Des employés nous révèlent les pièges utilisés par les supermarchés!

4 / 15 RIDO/SHUTTERSTOCK Mythe: toujours prendre le sac d’épinards du fond Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry explique que les épinards qui ont été continuellement exposés à la lumière pendant trois jours contenaient des niveaux plus élevés de vitamine C et des niveaux préservés de vitamine K, vitamine E, folate, caroténoïdes lutéine et zéaxanthine. Les scientifiques estiment que la lumière augmente les niveaux de nutriments en aidant la photosynthèse. En d’autres termes, le paquet d’épinards positionné sur les autres, là où il reçoit le plus de lumière, pourrait s’avérer être le plus nutritif.