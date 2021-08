8 façons santé de cuisiner les champignons

Le gingembre haché, les crevettes, les champignons et les poivrons rouges se cuisinent très bien dans un grand wok. Avant de servir, ajoutez un bouquet de feuilles d’épinards frais. Servez sur un lit de riz brun et ajoutez un peu de sauce soya faible en sodium.

Faites revenir de l’oignon haché, de l’ail, du céleri, un poivron vert, une carotte et des champignons de Paris ou cremini jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajoutez suffisamment de bouillon pour couvrir généreusement, et ajoutez une poignée d’orge perlé. Portez à ébullition, réduisez le feu et laissez mijoter partiellement couvert pendant environ 40 minutes – jusqu’à ce que l’orge soit cuit.

Une entrée facile

Mélangez du persil haché et des tomates avec du fromage feta émietté, des petits morceaux de pain et un peu d’huile d’olive. Ajoutez le mélange dans des chapeaux de champignons blancs, de cremini ou dans un portobello, et placez dans un plat allant au four. Cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres et bien dorés pendant environ 15 minutes.