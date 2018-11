8 aliments que vous devriez manger crus

Les aliments ne sont pas tous bons à manger crus : le poulet ou les œufs crus, par exemple, sont à bannir de votre alimentation. Par contre, manger les aliments suivants crus vous donnera vraiment des avantages sur le plan nutritionnel.

Brocoli

Il y a gros à parier que votre mère vous disait déjà de manger votre brocoli quand vous étiez enfant (quelle mère ne l’a pas fait?), mais elle ne vous a peut-être pas dit qu’il est préférable de le manger cru que cuit.

Le brocoli contient de grandes quantités de sulforaphane, un composé phytochimique qui aide à prévenir le cancer, les maladies cardiaques, l’inflammation, la dépression et bien d’autres graves problèmes de santé.

Une étude publiée en 2008 dans le Journal of Agricultural Food and Chemistry a en effet montré que notre corps absorbait le sulforaphane plus rapidement lorsque nous mangeons notre brocoli cru plutôt que cuit. Une autre étude de 2009 a également révélé que la cuisson du brocoli, que ce soit au micro-ondes, à l’eau bouillante ou en sauté, diminuait les taux de vitamine C du légume. Si vous n’aimez pas le brocoli cru, essayez de le faire cuire à la vapeur. Cette méthode de cuisson est celle qui en préserve le mieux les nutriments.

