10 choses qui diminuent la valeur de revente d’une voiture

Fissures de pare-brise

Circuler avec un pare-brise fissuré peut être illégal dans certains états, et être passible d’une amende selon l’article 265 du Code de la sécurité routière du Québec. Mais que les lois s’appliquent ou non dans votre localité, tout type de dommage à la vitre peut distraire le conducteur, qui devrait logiquement faire réparer les éclats et les fissures sans attendre. De plus, ils seront vite détectés par un acheteur potentiel. La plupart des compagnies d’assurance couvrent heureusement la réparation ou le remplacement du pare-brise, sans affecter la franchise. Il vaut donc mieux les contacter avant de vendre votre voiture. De plus, le travail est souvent rapide et sans frais.

