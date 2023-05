Combien de temps peut-on rouler avec un pneu de secours?

ANTONIODIAZ/SHUTTERSTOCK

Chaque conducteur redoute d’avoir un pneu crevé, espérant que c’est quelque chose qui ne lui arrivera jamais. Ça reste toutefois une situation à laquelle les automobilistes intelligents doivent être préparés.

La plupart des voitures sont équipées d’une roue de secours. Il en existe d’ailleurs deux types et vous devez savoir lequel se trouve dans votre coffre, car cela fait une grande différence sur sa durée de vie.

Certains véhicules peuvent inclure un pneu pleine grandeur qui correspond en tout point aux autres pneus. «Les véhicules plus anciens et les 4Runners incluaient généralement un pneu réglementaire pleine grandeur», précise Jake McKenzie, responsable du contenu chez Auto Accessories Garage. Si votre voiture est équipée de ce type de pneu – surtout s’il correspond à la taille et à la forme des autres pneus de votre voiture – vous devriez pouvoir rouler avec ce pneu aussi longtemps que vous le souhaitez (ou du moins, aussi longtemps qu’il vous le permettra).

Vous devez toujours faire réparer le pneu crevé en priorité afin de ne pas conduire sans une roue de secours utilisable. Jake McKenzie recommande aussi de réinstaller le pneu réparé, histoire que tous les pneus aient une usure similaire – il s’agit tout simplement d’une façon plus sécuritaire de conduire.

Presque toutes les voitures des vingt dernières années ou moins ont dorénavant un pneu de secours temporaire. Il s’agit du type de pneu auquel vous pensez le plus souvent quand vous entendez les mots «roue de secours»: un pneu en forme de beignet.

Les voitures d’aujourd’hui utilisent un pneu beignet pour plusieurs raisons. Selon Richard Reina, directeur de la formation produit chez CARiD.com, cela aide à réduire le poids total de la voiture, ce qui améliore l’économie de carburant. Ce type de pneu coûte aussi évidemment moins cher à produire. Le bémol, c’est qu’il ne faut pas rouler dessus très longtemps.

«Il devrait y avoir des limitations de kilométrage et de vitesse répertoriées dans le manuel du propriétaire du véhicule», explique Jake McKenzie. Donc, si vous voulez connaître la réponse exacte à la question «combien de temps rouler avec un pneu de secours», vous devriez consulter le manuel.

Il existe néanmoins une moyenne sur laquelle la plupart des experts automobiles s’accordent: environ 80 à 100 kilomètres. Il est néanmoins préférable de rouler le moins possible avec un pneu de secours.

Et il y a aussi une vitesse maximale à respecter. Il est préférable de conduire assez lentement – McKenzie et Reina recommandent de ne pas dépasser 80 km/h avec le pneu de secours de type beignet.

En fin de compte, conduire sur un pneu beignet n’est certainement pas idéal, et vous devriez faire réparer la crevaison dès que possible. «Le pneu beignet est d’une taille différente des autres pneus, ce qui déséquilibrera le véhicule et le rendra moins sécuritaire», ajoute Jake McKenzie. À ce propos, avant de passer au garage pour la réparation de votre voiture, assurez-vous de connaître les arnaques les plus répandues des mécaniciens, dont il faut vous méfier.

