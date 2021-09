15 choses ne jamais faire avec sa voiture

9 / 14

Ne jamais utiliser une huile non recommandée

La conception plus sophistiquée des véhicules modernes requiert un emploi rigoureux de la bonne huile à moteur. Les constructeurs produisent des moteurs aux normes de kilométrage plus élevées. Les moteurs plus récents ont des niveaux d’endurance plus précis et comprennent des mécanismes de haute technologie comme le calage variable des soupapes et les turbocompresseurs, pour plus de puissance et de kilométrage pour chaque litre d’essence.

Le calage variable des soupapes fonctionne par la pulsion d’huile sous pression dans les passages hydrauliques, pour déclencher ou retarder l’arbre à cames. La synchronisation de l’impulsion et du mouvement de l’arbre à cames s’appuie sur le type d’huile et de viscosité indiqués dans votre manuel du propriétaire. Tout ira bien avec l’huile recommandée, mais la mauvaise huile pourrait avoir de graves conséquences. La mauvaise viscosité d’huile pourrait déclencher un code de panne et allumer le voyant de vérification du moteur (check engine) sur votre tableau de bord.

La bonne huile est également essentielle pour le bon fonctionnement du turbocompresseur. Ce dernier peut tourner à une vitesse atteignant les 240000 tr/min, ce qui implique des roulements constamment lubrifiés et refroidis par l’huile. Un type d’huile ou de viscosité inadéquat peut modifier le débit et provoquer la surchauffe des roulements, et la panne prématurée du turbo.

Il faut donc ignorer tout avis ou conseil en direct ou en ligne de soi-disant experts, et respecter de façon stricte les recommandations du manufacturier sur le choix d’huile. Il a conçu le moteur et connaît le meilleur liquide qui existe pour alimenter votre véhicule.

