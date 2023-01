Comment acheter une nouvelle bougie d’allumage?

Il existe une grande variété de bougies d’allumage de rechange: à écartement fixe ou ajustable, simple platine, double platine, yttrium et bien d’autres encore. Voici comment s’assurer de choisir la bougie d’allumage optimale pour son auto et ainsi optimiser les performances de son véhicule.

Shutterstock

Comment s’assurer de choisir une bougie d’allumage adaptée à son auto

Une bougie simple platine est une bougie de base et probablement la moins chère. Elle fera l’affaire, mais sa qualité est moyenne. Elle se place bien en dessous des autres types de bougies d’allumage.

Une bougie double platine sera un peu plus dispendieuse, mais permettra d’optimiser les performances de votre moteur. Voici trois conseils à suivre.

Ne jamais prendre une bougie de qualité inférieure

Il ne faut jamais remplacer une bougie par une bougie de qualité inférieure. Les économies réalisées seraient rapidement contrebalancées par la durée de vie plus courte de ces pièces d’auto bon marché et par leur impact négatif sur la consommation de carburant.

Le manuel de l’utilisateur du véhicule ou le personnel d’un magasin de pièces automobiles peuvent aider à cerner le type de bougie d’allumage conseillé pour chaque véhicule.

Il est préférable de garder le même modèle de bougie d’allumage

Il vaut mieux garder le même type de bougies que celles d’origine. Le constructeur automobile pourrait avoir installé des bougies constituées de métaux précieux.

Les bougies de platine, yttrium et iridium sont plus chères que les bougies traditionnelles, car leur revêtement offre une meilleure résistance à l’usure et leur permettent de conserver leur bon écartement plus longtemps.

L’écartement adéquat de la bougie

Certaines bougies d’allumage possèdent un écartement ajustable, d’autres un écartement fixe, mais celui-ci est toujours important. Si on vous recommande une bougie à écartement fixe au magasin, vérifiez dans votre manuel du propriétaire si c’est bien l’écartement qui convient. Si l’écartement est ajustable, assurez-vous de vérifier (et ajuster si nécessaire) l’écartement de chaque bougie avant de les installer.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!