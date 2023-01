Écoconduite: 17 trucs pour économiser sur l’essence

Au Canada, les voitures sont les plus grosses et les plus énergivores du monde .

Cela dit, si la circulation y est particulièrement fluide, c’est la conduite en milieu urbain qui offre davantage d’occasions de réduire sa consommation. Mais c’est à condition de rouler à basse vitesse et de limiter au maximum les freinages et accélérations (deux ennemis de l’écoconduite qui font grimper la facture de carburant de près de 40%).

Idéalement, on opte pour des routes moins encombrées ou on emprunte les transports en commun. Quand c’est possible, on reporte son excursion à une période moins achalandée.

Les bouchons de circulation mettent à mal la patience des automobilistes… et la consommation de leurs véhicules. Pour éviter la congestion, on planifie ses déplacements avec les bulletins de circulation ( Québec511 , Google ou Waze).

Ne pas avoir une conduite agressive

Bien entendu, maintenir une vitesse constante aide à réduire la consommation. Les régulateurs de vitesse existent, mais il arrive qu’on doive s’en passer. Une bonne manière de garder une vitesse constante est de regarder au loin. Ainsi, on peut anticiper et ne pas réagir à la dernière minute. Cela donne le temps de freiner graduellement. Ça permet également de ne pas avoir à accélérer vivement à l’approche d’un retardataire ou d’une montée: on peut le faire progressivement.

Dans le même ordre d’idées, en gardant une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précède, on est beaucoup moins porté à accélérer puis freiner, et cela vaut pour tout voyage en voiture. Les experts recommandent de compter de deux à trois secondes d’écart avec l’automobile qui est devant.

Encore faut-il que cette vitesse soit appropriée! À 100 km/h sur une autoroute, une voiture consomme 20% moins d’essence que lorsqu’elle roule à 120. Car il est notoire que plus une voiture roule vite, plus elle doit produire d’énergie pour contrer la résistance à l’air.

En fait, accélérer à 100 km/h augmente la résistance de 36%! Si vous roulez beaucoup sur l’autoroute, les quelques minutes gagnées pour arriver à destination en roulant plus vite pourraient vous coûter 500 à 600$ de plus par an. Maintenez votre vitesse autour des 90 km/h et utilisez votre régulateur de vitesse. Cela vous rapportera gros.