Où est enterrée la reine Elisabeth, et peut-on visiter sa tombe?

Déjà! Cela fait un an que la reine Elizabeth nous a quittés, le 8 septembre 2022. En raison de l’immense popularité de la défunte, des millions de gens auront une pensée pour elle lors de leur prochain passage en Grande-Bretagne, où ils pourront lui rendre un dernier hommage. Mais où est enterrée la reine Elizabeth, et peut-on vraiment se recueillir sur sa tombe?

Au moment où 29 millions de Britanniques et bien des Nord-Américains suivaient les funérailles de la reine Elizabeth, beaucoup de choses se passaient hors du champ des caméras. La cérémonie officielle de la plus ancienne monarque britannique s’est tenue à l’abbaye de Westminster. Elle a été suivie d’un service privé dans une chapelle du palais de Windsor. Mais est-ce là son dernier lieu de repos? Pour les admirateurs prêts à traverser l’Atlantique, ou pour les simples curieux, découvrez ici la réponse et la symbolique de son lieu de sépulture pour Charles II et la famille royale.

Où est enterrée la reine Elizabeth?

La reine Elizabeth II repose au mémorial du roi George VI dans la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor. L’inhumation a eu lieu dans l’intimité familiale, en présence du roi Charles et des membres rapprochés de la famille royale, après les cérémonies télévisées de l’abbaye de Westminster à Londres.

Le château de Windsor, le plus ancien et le plus imposant jamais habité, a été construit par Guillaume le Conquérant autour de 1070, afin de surveiller l’approche de Londres par l’Ouest. Depuis, il a accueilli 40 monarques, et représente l’un des domaines de la monarchie britannique les mieux connus. La chapelle Saint-Georges a été érigée entre 1475 et 1528, et constitue le lieu du dernier repos de 10 souverains britanniques.

Malgré l’aspect privé des funérailles de la reine Elizabeth II à Windsor, il s’agit de la chapelle où se sont déroulées celles de son défunt mari, le prince Philip, en 2021. La chapelle Saint-Georges accueille également des cérémonies plus joyeuses, comme les mariages royaux. Le prince Harry et Meghan Markle s’y sont unis en 2018, comme la princesse Eugénie et Jack Brooksbank, l’année suivante.

Qui repose aux côtés de la reine Elizabeth?

La reine Elizabeth II a été inhumée aux côtés de son mari, le prince Philip, de ses parents, George VI et la reine mère, et de sa sœur, la princesse Margaret. Selon Richard Fitzwilliams, il s’agit d’une «réunion familiale». Au décès de la reine, le prince Philip, qui reposait temporairement dans le Royal Vault (le caveau) du château de Windsor, a été enterré auprès de son épouse. «Tout avait été planifié de longue date, souligne l’expert de la monarchie. Ils devaient à nouveau être réunis.»

Au décès d’Elizabeth II, il était entendu que Charles serait le prochain roi, et Camilla Parker Bowles, la reine. Bien qu’aucune information officielle ne confirme leur présence posthume auprès de la famille royale dans la chapelle Saint-Georges, M. Fitzwilliams croit que les monarques actuels et futurs reposeront aussi à Windsor.

Peut-on visiter le tombeau de la reine?

La réponse est oui. Le dernier lieu de repos de la reine Elizabeth est ouvert au public toute l’année. Mais le fait de savoir où se trouve son lieu de sépulture n’est qu’une première étape pour accéder au site commémoratif. Il faut programmer la visite en réservant un billet pour le château de Windsor, afin de lui rendre un dernier hommage. La visite du domaine royal et de la chapelle Saint-Georges se fait les lundis, jeudis, vendredis et samedis pour 47 dollars canadiens; ce ticket inclut un accès aux appartements d’État royaux, aux salles de cérémonie et aux salles historiques.

Une fois au château, vous pourrez vous recueillir sans contrainte de temps sur la tombe de la reine Elizabeth, identifiée par son nom sur une modeste pierre tombale à côté de ceux de ses parents et de son mari. Tour à tour, les visiteurs pourront assister à l’un des trois services religieux quotidiens à la chapelle Saint-Georges. Bien qu’il soit interdit de circuler durant la messe, vous verrez la tombe royale.

Que représente son lieu de sépulture?

La reine Elizabeth II a toujours été très fidèle au château de Windsor. «Elle y a vécu de nombreux moments de bonheur durant son enfance et son adolescence. Le palais de Buckingham est impressionnant, et celui de Windsor plus intime», explique M. Fitzwilliams. «Comme monarque, elle a passé le temps de la guerre à Windsor, et plus tard, la plupart de ses week-ends. Elle y a résidé en permanence dans ses dernières années. C’était un lieu important pour elle.»

La défunte reine était régulièrement photographiée dans les services religieux du dimanche à Windsor, durant ses balades à cheval ou en train de promener ses corgis. Si l’on compte tout le temps qu’elle a passé au château au cours des dernières décennies, et que ses parents et son mari y sont enterrés, Windsor ne pouvait être que le lieu de son dernier repos.

Quelle était la dernière tenue portée par la Reine?

On connaît le lieu de sépulture de la reine, mais pas sa dernière tenue. Avant ses funérailles, les experts royaux soupçonnaient que malgré son imposante collection de chapeaux et de sacs à main colorés, elle ne porterait qu’une tenue discrète, choisie par elle à l’avance. «Elle a toujours pris grand soin de ses tenues, et donc probablement choisi cette sobriété finale», précise l’experte de la mode royale, Bethan Holt, auteure de The Queen: 70 years of Majestic Style, sur Yahoo! Life en 2022.

Et selon Lisa Levinson, responsable des communications du Natural Diamond Council, Elizabeth II n’aurait apporté que très peu de bijoux dans sa tombe: «Sa Majesté était une femme particulièrement humble de cœur, et ne devait porter que son alliance en or gallois et une paire de boucles d’oreilles en perles.» Sachez qu’elle n’a pas été inhumée avec les joyaux de la couronne britannique. Ceux-ci font partie de la collection royale, transmise au roi Charles au décès de sa mère.

Où sont enterrés les autres membres éminents de la famille royale?

Alors que le lieu où est enterrée la reine Elizabeth fascine les amateurs de la royauté, on pourrait également se demander où sont inhumés les autres membres éminents de la famille. L’ancienne épouse du roi Charles, la princesse Diana, bien qu’une célébrité de la famille royale avant sa mort tragique en 1997, gît dans un lieu de sépulture totalement privé. Elle est inhumée dans une île d’Althorp House, le domaine familial des Spencer, située au milieu du lac Ovale, dans le Northamptonshire, au nord de Londres. Le lac est bordé d’arbres plantés par la défunte princesse de Galles et ses fils, le prince William et le prince Harry.

Le public peut visiter les lieux de sépulture de la plupart des autres membres de la famille royale. Onze monarques, dont les grands-parents d’Elizabeth II, le roi George V et la reine Mary, sont enterrés à Windsor. L’abbaye de Westminster, pour sa part, est la dernière demeure de 30 rois et reines, dont Henri III, qui en lança la construction.

