30 photos de la reine Elizabeth quand elle était jeune (et pas encore monarque)

Lisa Sheridan/Getty Images

Vous savez certainement que la reine Elizabeth II détient le record du plus long règne au sein de la famille royale britannique, mais connaissez-vous bien la vie qu’elle a mené avant de devenir reine? Elizabeth est devenue reine très jeune, après la mort de son père, George VI. Mère de quatre enfants qu’elle a eus avec le prince Phillip – décédé en avril 2021 – Elizabeth est aussi grand-mère et arrière-grand-mère. Bien qu’elle soit reine depuis plus de six décennies, nous avons rarement eu l’occasion de voir des photos de son enfance et de sa jeunesse.