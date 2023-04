Les meilleures photos du couronnement de la défunte reine Elizabeth (et ce à quoi nous pouvons nous attendre pour le couronnement du roi Charles)

Lors du couronnement, divers objets symboliques sont présentés au monarque régnant. Ces objets, qui témoignent de l’immense richesse de la monarchie, symbolisent également divers aspects du pouvoir souverain, note Nicoletta Gullace. Ici, la reine Elizabeth tient l’orbe du souverain et le sceptre du souverain. Ces deux objets royaux ont été créés pour Charles II en 1661 et devraient être visibles lors du couronnement du roi Charles III.

Les experts ont émis l’hypothèse que les petits-enfants de Charles sont considérés comme trop jeunes pour jouer un rôle dans le prochain couronnement. Cependant, le futur roi George et ses frères et sœurs, Charlotte et Louis, devraient participer à la procession post-couronnement de retour au palais de Buckingham. On ne sait pas encore si des rôles ont été (ou seront) créés pour les enfants de Harry et Meghan, le nouveau prince Archie et la princesse Lilibet de Sussex. Disons que l’entrée en royauté de Meghan Markle fut très rock’n’roll. Découvrez d’autres scandales de la famille royale qui ont choqué le monde .

Selon Marlene Koenig, le futur roi de 4 ans, Charles, a reçu une «invitation spéciale» pour le couronnement et a été amené à l’abbaye par son infirmière, Helen Lightbody. Montré ici debout et plutôt maussade entre sa grand-mère, la reine mère, et sa tante, la princesse Margaret, Charles n’a pas survécu au service de trois heures.

ULLSTEIN BILD DTL./GETTY IMAGES

Le cortège post-couronnement

Le couronnement de la reine Elizabeth a eu lieu à un moment où beaucoup estimaient qu’il était approprié et nécessaire que la famille royale organise un couronnement somptueux. Et ce fut le cas, du Gold State Coach aux 8 000 invités présents à Westminster, en passant par la procession post-couronnement au palais de Buckingham avec plus de 250 convives. Cette photo de ladite procession capture parfaitement la «magnificence du spectacle public», note Nicoletta Gullace.

Cependant, l’opulence affichée et démontrée ne résonnait pas bien avec tout le monde. Cela a probablement terni l’héritage de la reine Elizabeth dans un certain sens, car certains s’en hérissent encore. Marlene Koenig croit que nous pouvons nous attendre à ce que le couronnement du roi Charles soit beaucoup plus discret, avec un programme plus court et une procession plus petite prenant un itinéraire plus court à travers Londres.