10 habitudes santé de la reine Elizabeth qui lui ont permis de vivre jusqu’à 96 ans

Bonne nouvelle pour les amoureux de la nature: ces deux activités sont liées à une espérance de vie plus longue. Ce n’est pas seulement l’exercice qui améliore la santé. Le simple fait d’être à l’extérieur, dans la nature, réduit les hormones du stress, ralentit votre rythme cardiaque, réduit la tension artérielle et augmente le sentiment de sécurité et de bien-être. De plus, avoir plusieurs plantes d’intérieur pourrait même améliorer la santé mentale.

Le jardinage et la marche à l’extérieur étaient deux des passe-temps préférés d’Elizabeth et elle était souvent photographiée combinant ces amours, se promenant dans des expositions de jardin.

Avoir un travail utile

La reine Elizabeth a consacré sa vie au service du peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth. Elle aimait son travail et ça se voyait! Elle était célèbre pour ses « walkabouts » – des tournées où elle discutait avec des gens du monde entier. Il s’avère que les personnes passionnées sont plus optimistes et plus heureuses en général.

La leçon de santé (et de vie) la plus importante que nous pouvons tirer des 96 ans de la reine Elizabeth est peut-être l’importance de l’endurance et de la résilience. Comme elle l’a déjà dit: «Quand la vie semble dure, les courageux ne se couchent pas et n’acceptent pas la défaite; au lieu de cela, ils sont d’autant plus déterminés à lutter pour un avenir meilleur.»

