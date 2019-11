16 films au palmarès des pires erreurs historiques

À Hollywood, la vérification des détails n’est pas une priorité: comme preuve, ces films qui contiennent les pires erreurs historiques.

Dans le film, John Quincy Adams (joué par Anthony Hopkins) plaide pour la liberté des réfugiés africains. Ce qu’il a bien fait dans la réalité, mais ses convictions anti-esclavagistes étaient plus tièdes que le film ne le laisse entendre. De plus, le scénario omet de signaler que 3000 Blancs ont payé 12 cents pour regarder les Africains croupir dans leur prison, en attente du procès qui allait décider de leur sort.

Pocahontas

Le dessin animé de Disney, sorti en 1995, se présente comme un épisode de la vie d’Amonute, une Amérindienne surnommée Pocahontas (ce qui signifie «espiègle» ou «enjouée»), qui aurait supposément négocié la paix entre la tribu Powhatan et les colons anglais au début du XVIIe siècle.

Bien que le capitaine John Smith en personne ait propagé la légende selon laquelle la fille du chef lui avait sauvé la vie, les historiens débattent encore. Est-ce que le fait qu’elle se soit jetée sur le capitaine Smith au moment de sa capture doit être interprété comme un acte de compassion ou comme le rituel d’une cérémonie d’adoption, mal compris par Smith?

En outre, lui et Pocahontas (qui avait 12 ans à l’époque) n’ont jamais eu d’histoire d’amour – elle a été capturée et mariée à John Rolfe environ sept ans plus tard. Sans oublier qu’en dépit de la connotation amicale du film, 90% de la population des Premières nations américaines est morte de maladie et de génocide, gracieuseté des colons européens. Pas vraiment le matériel recherché par Disney.

