2 / 7

Istvan Banyai

La noix de coco qui a sauvé la vie de JFK

Le 2 août 1943, une nuit nuageuse et sans lune se levait sur le Pacifique Sud pour le lieutenant de la Navy John F. Kennedy, âgé de 26 ans. Il patrouillait dans les environs des îles Salomon avec les membres de son équipage quand un destroyer japonais a surgi du brouillard et heurté leur petit torpilleur PT-109. Une énorme boule de feu a illuminé le ciel. Deux hommes d’équipage sont morts dans le naufrage. Kennedy et les 10 survivants ont dû gagner à la nage l’île la plus proche. Jadis membre de l’équipe de natation de l’université Harvard, Kennedy a réussi à sauver un camarade blessé en le tirant par les dents pendant cinq heures dans les eaux infestées de requins et de crocodiles. Ils ont atteint Plum Pudding Island (rebaptisée plus tard «île Kennedy»), où les hommes ont survécu en se nourrissant de noix de coco.

Plusieurs jours plus tard, les rescapés ont fait signe à deux natifs des Salomon qui passaient en pirogue leur demandant de livrer un message aux forces alliées. La dépêche était gravée sur la coque d’une noix de coco: «ÎLE NAURO… COMMANDANT… INDIGÈNE CONNAÎT POSIT… PEUT Y MENER… 11 SURVIVANTS… BESOIN PETIT BATEAU… KENNEDY.» La noix de coco livrée, les hommes ont été rapidement secourus. Des années plus tard, le juge Ernest W. Gibson Jr., qui avait été colonel dans le Pacifique Sud pendant la guerre, offrira au président Kennedy nouvellement élu un cadeau pour le moins original: la noix de coco sur laquelle avait été gravé le message. Kennedy l’a fait recouvrir de plastique et utilisée comme presse-papier durant son mandat. Elle fait aujourd’hui partie de l’exposition permanente de la bibliothèque et du musée John F. Kennedy, à Boston.

Vous serez surpris d’apprendre que ces questions au sujet de l’assassinat de JFK sont toujours sans réponse.