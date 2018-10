6 petits gestes quotidiens que la reine Élisabeth II n’a jamais posés

6 / 6

Mike Hollist/Daily Mail/Shutterstock

Elle n’a jamais vraiment eu de rendez-vous amoureux

La reine a rencontré l’amour de sa vie, le prince Philip, lors d’un mariage. Elle n’était âgée que de 13 ans et ce dernier avait 18 ans à l’époque. Ce n’est qu’au cours de l’été 1939 que leur histoire d’amour a commencé. Ils se sont fiancés en 1947. Soixante et un ans plus tard, ils sont toujours mariés et heureux. Elle n’a donc pas vraiment flirté au cours de sa vie, ayant rapidement trouvé le prince charmant.

