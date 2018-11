32 faits que vous ne savez pas concernant le temps des Fêtes

22 / 32 IvaJanezashvill/Shutterstock Krampus est à l’origine du « méchant père Noël » Krampus est une horrible bête à demi-chèvre et demi-démon qui sert d’anti-père Noël dans plusieurs pays européens (dont l’Autriche, la Croatie, la République tchèque et la Hongrie), encourageant les enfants à bien se comporter, de peur d’être battus avec des chaînes, mis dans un sac et emportés en enfer. Krampus est un peu moins effrayant dans la version cinématographique américaine, qui a été créée en 2015 et qui mélange comédie et horreur.

23 / 32 Milles Studio / Shutterstock Le père Noël a changé d’allure N’appelez pas les tabloïds, mais disons simplement que le père Noël a beaucoup changé depuis ses débuts en tant que personne qui est devenue Saint-Nicolas. Ce type était un homme d’origine grecque, né au troisième siècle après J.-C., et était un « défenseur ardent, nerveux et défiant de la doctrine de l’Église » qui devint néanmoins un saint patron des enfants autour de l’an 1200. Effrayant au début, et parfois vu portant une baguette, Saint-Nicolas a commencé sa transformation en 1822. Il est devenu cet homme dodu, joyeux, aux joues rouges avec un traîneau tiré par des rennes qu’il reste aujourd’hui grâce à Clement Clark qui l’a décrit comme tel dans son poème, The Night Before Christmas. À la fin des années 1800, l’image de Saint-Nicolas était devenue celle d’un grand homme adulte, vêtu de rouge avec une fourrure blanche et s’aventurant au Pôle Nord sur un traîneau tiré par des rennes et veillant, avec bienveillance, sur les enfants partout, en s’assurant qu’ils ne sont pas vilains, mais gentils. Partez à la découverte du véritable Rudolph et des autres rennes du Père Noël.