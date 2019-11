15 cadeaux à ne PAS offrir à Noël cette année

15 / 15

Dmitri Gromov/Shutterstock

Une montre

Tout le monde est pressé. Cette course contre le temps qui file augmente le stress et peut même causer des problèmes de santé. Donner une montre en cadeau pourrait empirer la situation. Offrez un cadeau qui permet non pas de voir le temps (et tout ce qu’on manque!), mais bien de l’arrêter et de le savourer.

Saviez-vous qu’une superstition veut qu’en offrant une montre en cadeau, on conjure le sort et que le processus de vieillesse s’accélère ce qui mène à une mort hâtive? En Ukraine, offrir une montre à son amoureux ou son amoureuse porterait malheur et supposerait que le couple se dissoudra dans l’année qui vient.

