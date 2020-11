10 Films de Noël à venir sur Netflix Canada en 2020

8 / 10

Netflix - Les chroniques de Noël: Deuxième partie

Date de sortie: 25 novembre.

Cela fait deux ans que les frères Kate (Darby Camp) et Teddy (Judah Lewis) ont sauvé Noël et, à leur grande consternation, leur mère veuve a trouvé un compagnon pour les fêtes. Une force puissante menace de détruire le pôle Nord et de terminer à nouveau Noël.

Kate et Jack sont donc entraînés dans une aventure pleine d’action en compagnie de Monsieur et Madame Claus (Kurt Russell et Goldie Hawn). Écrit et réalisé par Chris Columbus, Les chroniques de Noël: Deuxième partie est un film de vacances essentiel pour toute la famille.