Guide de survie pour le temps de fêtes

Ah, la période des fêtes! Avez-vous parfois le sentiment de mettre la barre trop haut et d’oublier l’essentiel? Soit, passer du temps avec les gens que vous aimez. Afin de vous aider à traverser les fêtes en santé et en sécurité, nous avons rassemblé pour vous nos meilleurs articles sur le sujet. Suivez le guide!

1 / 15

Ollinka/Shutterstock

S’y prendre d’avance

L’année dernière, vous avez fait le souhait de ne plus courir à la dernière minute, la liste de cadeaux à la main, et le menu du réveillon entre les dents? Une bonne organisation pourrait vous aider à honorer votre promesse. Essayez nos 10 trucs à préparer immédiatement pour un temps des Fêtes réussi et sans stress.