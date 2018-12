40 cadeaux de Noël pour moins de 40 $

28 / 40

Lee Valley

Le problème : elle vous emprunte constamment votre tournevis. Et votre couteau. Et votre clé anglaise…

La solution : le porte-clés multioutils, 12 $, Lee Valley

Pourquoi ne pas lui donner les trois objets dans un seul cadeau : un porte-clés. Cet ensemble versatile propose un lot intéressant d’outils, du tournevis Philips #1 à la lame de couteau en passant par les clés Allen de 3/16″, 1/4″ et 5/16″, des règles métrique et impériale et un décapsuleur. Pas mal impressionnant pour un cadeau qui ne vous coûtera pas plus cher qu’un billet de cinéma.