31 astuces pour éviter les excès alimentaires pendant les Fêtes

Buvez tout ce que vous pouvez d’eau pour prévenir la prise de poids pendant les Fêtes. « Vous hydrater avant et pendant les festins vous donnera une sensation de satiété, et vous serez moins porté à consommer de calories excédentaires », précise Mitzi Dulan, experte en nutrition et en conditionnement physique, et fondatrice de simplyFUEL.

Vivez douze heures sans calories

Des études récentes sur le poids et le métabolisme soulignent l’importance d’un repos quotidien du système alimentaire. Il ne s’agit pas de jeûne ni de lavement. On parle plutôt de l’arrêt complet de nourriture pendant 12 heures sur 24. « C’est comme un jeûne intermittent, explique la Dre Pamela M. Peeke.

La plupart des gens ne suivent pas leur horloge biologique ou rythme circadien. Le Canadien moyen va manger sur une période de 15 heures, et prendre le plus grand nombre de calories à la fin de l’après-midi. Essayez plutôt de ne vous nourrir que pendant 12 heures, et considérez les 12 autres comme un repos métabolique permettant à l’organisme de se ressourcer et de se régénérer. »

Des études montrent que cette approche peut augmenter votre espérance de vie, en plus de vous faire perdre du poids, en particulier autour du ventre. Alors si vous terminez en général votre souper vers 19 ou 20 heures, cessez toute consommation d’aliments et de boisson alcoolisée jusqu’au lendemain matin, à partir de 7 ou 8 heures. Si vous fêtez et buvez au-delà de minuit, reportez le déjeuner jusqu’au midi.