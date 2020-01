11 façons de combattre la déprime d’après les fêtes

La plupart des gens connaissent cette déception que l’on ressent lorsqu’on se fixe des objectifs trop élevés et qu’on est ensuite incapable de les atteindre. Restez concentré sur ce que vous êtes capables de faire, dit Taz Bhatia, experte en santé intégrative. «Les résolutions peu réalistes du Nouvel An peuvent vous donner un sentiment d’échec, alors que de petits objectifs bien définis joueront en votre faveur.»

Prenez des vacances

Éloignez-vous du stress des journées sans lumière et planifiez un voyage – il est bon d’avoir quelque chose à attendre avec impatience. «Les vacances peuvent améliorer notre santé mentale en réduisant la dépression et l’anxiété, selon l’American Psychological Association. Elles peuvent améliorer l’humeur et réduire le stress en nous permettant de prendre nos distances par rapport aux activités et aux environnements que nous associons au stress et à l’anxiété.» Apprenez à mieux gérer votre stress et votre anxiété grâce à ces astuces.