Oui, le père Noël existe… et on l’a rencontré!

Comme nous n’avions pas beaucoup d’argent, notre famille se concentrait moins sur les présents que sur la naissance de Jésus. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous n’en recevions pas. Nous vivions à proximité d’un couvent franciscain et, chaque Noël, les sœurs nous apportaient une énorme boîte débordant de confiseries et de pâtisseries – certaines trempées dans le chocolat, d’autres avec une texture de cake aux fruits. Quel bonheur de découvrir que le père Noël pouvait revêtir d’autres couleurs que le rouge! Parfois, il porte une robe noire toute simple et sait faire de la pâtisserie. — Melanie Salava, Floride

19 / 19

Mike Flippo/Shutterstock

Ensemble

J’avais sept ans. Mes parents étaient divorcés depuis trois ans déjà. Pourtant, ce matin de Noël, papa était là. On nous a annoncé, à ma petite sœur et à moi, qu’un cadeau nous attendait dehors. Nous nous sommes précipitées et avons découvert une superbe maison de poupée blanche.

Elle était meublée d’une table et de deux chaises, d’un berceau où étaient couchées deux poupées et d’une cuisine avec de la vaisselle. Papa l’avait construite, maman avait acheté les meubles et fabriqué les rideaux. Nous avons passé la matinée à déjeuner dans notre petite maison avec maman et papa. Même si nos parents n’étaient plus ensemble, nous savions qu’ils seraient toujours «ensemble» pour leurs filles.

— Sharon Smitherman, Virginie