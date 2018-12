Les traditions de Noël autour du monde

Pour le temps des Fêtes, chaque nation a ses coutumes et traditions, et les célébrations varient d’un bout à l’autre du globe. À preuve, voici quelques exemples culturels entourant Noël aux quatre coins de la planète.

Retrouvez plus de faits inusités sur le temps des Fêtes pour alimenter la conversation durant vos partys.

Noël au Japon

Le 25 décembre n’est pas un jour férié au Japon puisque seulement un pour cent de sa population est chrétienne; mais pour ceux qui le célèbrent, les festivités traditionnelles de cette fête ressemblent à celles observées en Amérique du Nord : les gens chantent des cantiques (en japonais, bien entendu), décorent des sapins et enguirlandent leur demeure de gui et de houx. Le père Noël au Japon est toutefois différent, car il représente Hotei ou Hoteiosho, soit l’un des sept dieux de la chance dans ce pays. L’aliment traditionnel de Noël est le gâteau éponge garni de fraises et de crème fouettée.

