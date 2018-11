7 / 50

Une recette de sangria ciel et terre pour célébrer Noël

Les arômes d’agrumes sont complétés par des notes de brandy épicées et s’unissent aux bulles festives du soda au gingembre. Le vin rouge s’épanouit aux côtés du jus d’orange et du jus d’ananas. D’ailleurs, l’ananas est l’un des fruits les plus hydratants, ce qui en fait un excellent choix pour éviter l’effet déshydratant de l’alcool. Ajoutez ensuite des fruits frais hachés comme des pommes, des poires et des fraises. Terminez avec une pincée de fleurs d’hibiscus.

Obtenez la recette de la sangria ciel et terre.