4 / 10 Yusuke Koike/Shutterstock Faites la fête dans vos vêtements d’été à Rio de Janeiro, Brésil Les habitants de l’hémisphère sud n’ont pas besoin de leurs chaudes tuques pour célébrer le réveillon du Nouvel An. À Rio, avec la fête sur la plage de Copacabana, vous n’aurez même pas à mettre de chaussures chics, à condition de porter du blanc, la couleur traditionnelle. La taille de l’événement n’est dépassée que par le Carnaval. Chaque année, plus de 2 millions de personnes prennent part aux festivités et ces événements incluent des scènes de musique en direct, des feux d’artifice et une grande roue géante. N’oubliez pas d’apporter des fleurs à jeter dans l’océan avant minuit, en offrande à la reine de la mer. Sortez des sentiers battus et vivez ces 10 aventures incroyables à Rio de Janeiro.

5 / 10 Joseph Sohm/Shutterstock Célébrez à la vietnamienne en Californie Le Têt, le Nouvel An vietnamien, coïncide généralement avec la date du Nouvel An chinois, mais parfois, le calcul diffère. La Californie accueille les 2 plus grands festivals Têt du monde à l’extérieur du Vietnam, avec plus de 100 000 visiteurs durant l’événement de 3 jours, près de Los Angeles et plus de 50 000 à San Jose. On y retrouve des mets traditionnels, des spectacles, des concours et des jeux dans les 2 festivals. À San José, vous trouverez des tournois de taekwondo, de volley-ball, de tennis de table, de poker et même des tournois d’échecs.