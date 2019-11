6 conseils pour un sommeil récupérateur pendant les fêtes

Cette année, offrez-vous la santé en cadeau! Essayez de profiter du long congé des fêtes pour dormir d’un sommeil récupérateur.

Entre les réceptions, l’achat des cadeaux de Noël et les réunions de famille, vous trouvez moins de temps pour vous reposer. Or, il est important de faire des siestes quotidiennes si vous voulez commencer la nouvelle année d’un bon pied: en dormant suffisamment, vous pouvez continuer à pratiquer vos exercices habituels et vous protéger contre l’embonpoint. Inspirez-vous de cette liste de cadeaux de Noël pour moins de 50$ et mettez en pratique ces quelques conseils pour mieux dormir durant les Fêtes.

Consacrez du temps à vos amis et à vos enfants

En dépit de tous les excès qui entourent Noël et le Nouvel An, certaines traditions du temps des Fêtes peuvent vous aider à dormir. Les célébrations grâce auxquelles vous renouez avec vos amis et avec votre famille ont le bon effet de vous détendre et de faciliter votre sommeil. Les femmes qui ont de belles amitiés à cultiver et de bonnes relations avec leurs enfants dorment mieux. Des recherches menées par Shelley Taylor, Ph.D., UCLA (Université de Californie à Los Angeles), ont montré que les femmes se tournent vers d’autres femmes ou prennent soin de leurs enfants quand elles veulent dominer leur stress. C’est peut-être un mécanisme inné de survie chez elles que de se protéger en resserrant les liens qu’elles ont tissés autour d’elles. En échangeant des cadeaux et en profitant des réceptions organisées pour les Fêtes, vous augmentez votre taux d’ocytocine, une substance biochimique qui entrave l’élément chimique principal du stress dans l’organisme et vous permet de passer une meilleure nuit.

